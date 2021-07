Londra îndeamnă companiile britanice să boicoteze JO de la Beijing! Comitetul pentru afaceri externe din parlamentul britanic solicita „o politica a baieților mari” vizavi de China, denunțand munca forțata și incalcari ale drepturilor omului. Marea Britanie ar trebui sa adopte o poziție mult mai dura in ceea ce privește schimburile comerciale cu China, prin interdicții de import, pentru a se feri de acuzații de munca […] The post Londra indeamna companiile britanice sa boicoteze JO de la Beijing! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

