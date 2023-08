Stiri pe aceeasi tema

- Monica Dascalu, in varsta de 45 de ani, și Mihai Bajenaru și-au unit destinele in anul 2010. Barbatul, de meserie avocat, a cucerit-o pe știrista de la Pro TV, iar la scurt timp s-au casatorit. Puțini sunt insa, cei care știu cu ce fotbalist celebru s-a iubit Monica in trecut.Monica Dascalu a avut o…

- Ruxi Opulenta a dezvaluit ce pretenții are de la viitorul ei iubit! Ce iși dorește influencerița de la un barbat atunci cand vine vorba de o poveste de dragoste. Ce a marturisit vedeta, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Iuliana Beregoi este cunoscuta de toata Romania, insa puțini știu detalii picante despre ea. Cantareața a devenit celebra datorita talwntului in muzica, iar viața privata a ținut-o departe de ochii curioșilor. Ei bine, de aceasta data, Iuliana Beregoi a spus adevarul despre ce se intampla in viața ei…

- Multiplu premiați internațional la concursurile de skateboarding, tinerii din Slatina se antreneaza și concureaza pe banii parinților, in timp ce inca așteapta sa fie construit un skatepark. Pentru participarea la cel mai mare concurs de skateboarding freestyle au primit sprijin din mediul privat

- Un aliment consumat de catre toți romanii s-a descoperit ca este nociv. Mulți dintre noi il consumam chiar fara sa știm. Așadar, care este alimentul iubit de romani care ne ”roade” stomacul. Ultimele studii au demonstrat ca este extrem de periculos. Care este alimentul care ne macina sanatatea. Il consumam…

- Contraofensiva ucraineana: Kievul raporteaza mici progrese in lupte 'extrem de violente'Ucraina a raportat miercuri mici progrese in contraofensiva sa impotriva fortelor rusesti, dar spune ca luptele sunt "crancene", iar rusii desfasoara, la randul lor, o ofensiva pe mai multe directii, relateaza…

- Doliu in comuna Vacarești! Preotul Constantin Dragan, slujitor la Parohia Vacarești, Protoieria Targoviște Sud a trecut la cele veșnice, anunța arhiepiscopiatargoviștei.ro. Parintele s-a stins in urma unei boli grave care l-a macinat tot mai mult in ultimii ani. Preotul Constantin Dragan s-a nascut…