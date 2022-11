Lola Young a lansat Stream of Consciousness Lola Young a lansat “Stream of Consciousness”. Construita in jurul lirismului convingator și al abilitații vocale brute ale Lolei, piesa este o relatare diaristica a auto-descoperirii și a experiențelor ei de aventurare a femeii. Cand vorbește despre noul ei single, Lola spune: „Este o contemplare a cine sunt, a nesiguranțelor mele, a greșelilor pe care le-am facut și a ceea ce am invațat de la ele pentru a deveni tanara care devin. „Stream of Consciousness” este o introducere in noul meu sunet; muzica mea viitoare se simte ca și cum aș canaliza o adancime de creativitate pe care nu am mai accesat-o… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

