Lola Young a lansat single-ul Annabel’s House și anunță următorul album Lola Young a lansat single-ul “Annabel’s House” și anunța urmatorul album. Cu vocea calda și ragușita a Lolei in prim-plan, „Annabel’s House” este o balada de pian in plina dezvoltare, centrata pe emoțiile ei atunci cand se confrunta cu semnale amestecate și dragoste neimpartașita. O expresie sincera, noul single al Lolei iși prezinta vulnerabilitatea și relația ca tanara artista. In plus, BBC Radio 1 a premiat „Annabel’s House” drept „Cea mai tare inregistrare” saptamana aceasta. Pregatit pentru lansare pe 26 mai, My Mind Wanders And Sometimes Leaves Completely marcheaza o noua era pentru cantareața… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

