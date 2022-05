Stiri pe aceeasi tema

- Rata de transmisie, influența creșterii prețurilor energiei in creșterea prețurilor alimentelor este foarte rapida și puternica. Poate numai cursul de schimb sa aiba o rata de transmisie mai mare decat prețurile la energie, a spus marți Cristian Popa, membru in boardul Bancii Naționale a Romaniei.

- Rusia a initiat evacuarea a 600.000 de persoane din Ucraina, care au plecat "nefiind constranse sau rapite", dupa cum afirma Occidentul, a afirmat marti in Consiliul de Securitate ambasadorul rus la Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Vasili Nebenzia, informeaza AFP si TASS. Fii la curent…

- Radu Burnete, director al conferderatiei patronale Concordia a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre isteria de la benzinarii, din urma cu o zi si reactia Guvernului, care a demarat controale ale institutiilor, ca pare o reactie la nervi si nu crede ca fac bine aceste controale.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus miercuri seara, la Antena 3, ca isteria a fost creata de lanțul Mol care a crescut prețurile din cauza plafonarii prețului in Ungaria și lipsei aprovizionarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cozi imense s-au format la stațiile de carburanți din toata țara in aceasta dupa-amiaza (și LukOil și Gazprom). Totul a plecat de la problemele pe care le are Ungaria, stat care a decis inca de saptamana trecuta plafonarea prețurilor la carburanți și interzicerea exporturilor și se zvonește ca stocurile…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu spune, printr o postare pe pagina sa de Facebook, ca Romania nu are nicio deficienta in ceea ce priveste aprovizionarea cu carburnati in benzinarii. De asemenea, el a indemnat romanii sa nu intre in panica, reiterand ca exista suficiente stocuri pentru a asigura necesarul…

- USR acuza ca doi membri ai partidului, Sorin Baciu si Robertp-Gabriel Cioca, au fost agresati fizic de „acolitii” primarului PSD, Ion Vizitiu. Cei doi au mers la edil pentru a solicita transparenta in institutie, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul de Externe de la Berlin le-a cerut sambata cetatenilor germani sa paraseasca imediat Ucraina, in contextul cresterii tensiunilor ruso-ucrainene, informeaza Reuters. 'Cetatenii germani sunt indemnati sa paraseasca Ucraina acum', a transmis Ministerul de Externe. 'O confruntare militara…