Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare prin care se aloca suma de șapte milioane de lei pentru Primaria Radauți in vederea reluarii furnizarii agentului termic in acest municipiu. Gheorghe Flutur a spus ca la solicitarea sa, in…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca a inițiat mai multe demersuri pentru reluarea furnizarii caldurii in municipiul Radauți. „Am solicitat astazi, la ora 11:00, o intalnire la Ministerul Energiei in vederea deblocarii problemei gazului metan de la Radauți. La intalnire…

- In total, peste 50 de mii de familii stau in aceste momente in frig, iar situația este disperata și in spitalele de pediatrie, județean și municipal. In maternitatea Bega din Timișoara au fost, noaptea trecuta, 16 grade, iar nou nascuții au fost luați de langa mame și ținuți in incubatoare. In saloane,…

- Primarul de Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca firma Egger va mai dona 50.000 de euro municipalitații pentru fi folosiți la finanțarea unor lucrari necesare comunitații. Loghin a precizat ca ajutorul oferit de Egger in acest an Primariei Radauți se cifreaza la 500.000 de euro și a ținut sa mulțumeasca…

- Deputata PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, este indignata de raspunsul primit de la Ministerul Transporturilor privind reabilitarea podului peste raul Suceava de la Milișauți, raspuns care arata ca traficul ramane restricționat inca trei ani cel puțin. Adomnicai crede ca președintele Consiliului…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și-a reafirmat susținerea pentru ca premierul Florin Cițu sa preia conducerea PNL in urma congresului care va avea loc sambata, 25 septembrie. Gherghe Flutur a declarat, astazi, ca premierul Florin Cițu i-a reprezentat pe liberali cu demnitate și curaj in guvern,…

- Purtatorul de cuvant al Primariei Radauți, Corneliu Cardeiu, explica de ce primarul Bogdan Loghin dupa ce s-a vaccinat a facut un set de fotografii in care a mimat vaccinarea. ”Fața de postarile și comentariile aparute in medii de socializare, legate de fotografiile de la vaccinarea edilului Bogdan…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca instituția pe care o conduce a reziliat contractul cu firma care a construit terminalul 2 al Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. Gheorghe Flutur a aratat ca in momentul de fața lucrarile sunt finalizate in procent de 90%. Flutur…