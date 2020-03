Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarma cu privire la raspandirea rapida a coronavirusului in Romania. Acesta spune ca este deja o problema de siguranța naționala."Noi cazuri de infecție cu coronavirus și in Romania. Doar masurile de autoprotecție nu sunt suficiente. Ce trebuie sa…

- Din 100 de pacienți afectați de coronavirus, doar 12 – 14% au nevoie de terapie intensiva, potrivit studiilor efectuate in China, a declarat, luni, dupa ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, Victor Costache, ministrul interimar al Sanatații.

- Lufthansa a anuntat miercuri ca si-a redus capacitatea de zbor cu aproape o cincime din flota, confirmand informatiile oferite anterior de surse din companie referitoare la reactia operatorului aerian german la epidemia de coronavirus, transmite Reuters potrivit news.ro.”Ne ajustam dinamic…

- Indicele general al bursei de la Milano inregistra luni dimineata o scadere de 4%, cea mai mare depreciere inregistrata de bursele europene, dupa ce cresterea numarului cazurilor de infectie cu coronavirus in afara Chinei a dat nastere la ingrijorari ca epidemia va avea un impact mai mare asupra economiei…

- Surse apropiate serviciilor de informatii spun in exclusivitate pentru STIRIPESURSE ca SRI ar fi cunoscut cele ce se petreceau la clinica concubinei lui Gelu Oltean, si ca monitorizau atent activitatile institutiei medicale. Concret, spun sursele citate monitorizarea SRI ar fi mai veche, cu mult…

- Sunt429.000 de elevi care fac naveta in școlile din Romania, arata unraport al Bancii Mondiale. In medie, in fiecare școala suntpeste 93 de elevi și aproape 8 cadre didactice care vin zilnic dinalta localitate. Elevii sunt obligați sa faca naveta din cauzareducerii rețelei școlare, noteaza analiza la…

- Haos in transportul aerian, de sarbatori. Lufthansa pregatește o greva “in zilele urmatoare” Un sindicat german (UFO) reprezentand personalul de bord al companiei Lufthansa a afirmat joi ca va lansa un apel la o noua greva "in zilele urmatoare", ceea ce face sa planeze spectrul…

