Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol aloca 100 de locuri de munca la nivel national tinerilor cu varsta intre 18-25 de ani care ies din sistemul de plasament de stat, potrivit unui comunicat remis luni de Rompetrol Downstream, conform Agerpres. KMG International, grup din care face parte Rompetrol, a initiat acest proiect…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul bugetar: o Muncitor calificat IV-I (electromecanic auto) și muncitor calificat IV-I (electromecanic mașini și echipamente electrice) – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei…

- La nivel national, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt 18.694 de locuri de munca vacante. Daca ești in cautarea unui job, poți opta și pentru unul din campania Tion. Lista se actualizeaza saptamanal.

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul bugetar: Informatician (0,5 norma) – Scoala Gimnaziala Nr. 5 din Sighetu Marmatiei Manager proiect – Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare Secretar (25 posturi) – Directia Nationala de Probatiune…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 341 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 292 locuri de munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, lucrator in construcții, lucrator in producția și prelucrarea sticlei/ fabricarea…

- Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea unui magazin in Baia Mare, județul Maramureș, pe data de 18 noiembrie. Acesta este situat pe Strada Victoriei, Nr. 73. Odata cu inaugurarea magazinului, au fost create aproximativ 20 noi locuri de munca. Noul magazin Lidl din Baia Mare are o suprafața…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul bugetar: o Șef birou – Municipiul Sighetu Marmatie, judetul Maramures o Consilier I, consilier IA, inspector de specialitate I și inspector de specialitate IA – Municipiul Sighetu Marmatie, judetul Maramures…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul bugetar: Spalatoreasa (2 posturi) – Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, județul Maramureș Muncitor calificat IV – liftier – Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”…