Stiri pe aceeasi tema

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 478 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Abrud și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 11 iulie. Sunt vacante 478 de posturi in județul…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 4 IULIE 2023: 458 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 4 IULIE 2023: 458 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș Persoanele interesate sa ocupe…

- Aproape 550 de locuri de munca sunt disponibile in aceasta saptamana in județul Dambovița. Potrivit listei transmise de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, dambovițenii au la dispoziție, mai exact, 543 de slujbe. Cele mai multe posturi sunt posturi sunt dedicate persoanelor calificate…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 398 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 iunie. Sunt vacante 398 de posturi in…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 6 IUNIE 2023: 398 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 6 IUNIE 2023: 398 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș Persoanele interesate sa ocupe…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 16 mai 2023: 552 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 16 mai 2023: 552 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș Persoanele interesate sa ocupe…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 9 mai 2023: 575 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 9 mai 2023: 575 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș Persoanele interesate sa ocupe un…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 575 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Abrud și in alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 9 mai. Sunt vacante 575 de posturi in județul…