Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca vor fi 21 de produse cu preț mai mic la raft, fața de 14, cate erau pana in prezent. Lista cu produse agricole si alimentare a fost extinsa, dupa aprobarea proiectului in ședința de Guvern, vineri. LISTA de produse alimentare 1. Paine alba simpla cu gramaj…

- Studiul pentru realizarea trenului metropolitan din Bacau, sau „trenul urban” așa cum l-a lansat primarul Stanciu-Viziteu inca din campania electorala din 2020, a fost finalizat. Cifrele prezentate demonstreaza insa ca investiția este greu de realizat, iar durata de implementare, in modul optimist,…

- Lista cu produse agricole si alimentare a fost extinsa, dupa aprobarea proiectului in ședința de Guvern, vineri. LISTA de produse alimentare1. Paine alba simpla cu gramaj cuprins intre 300-500 grame, fara specialitati2. Lapte de vaca de consum 1 l, grasime 1,5%, cu exceptia UHT3. Branza telemea de vaca…

- In aceasta perioada turdenii și nu numai, iși fac aprovizionarea pe iarna cu legume și fructe de sezon. Trebuie sa ne gandim la un buget consistent inainte de-a cumpara produse pentru sezonul rece pentru ca producatorii locali „ne ard” serios la buzunare. Luna octombrie aduce si ultimele legume de toamna,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca lista cu alimente la care s-a limitat adaosul comercial ar putea fi extinsa, de la 14, cat sunt in prezent. ”Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri, produsele incluse in lista alimentelor cu adaos comercial limitat se regasesc…

- Cu cat s-a vandut RCA, in prima parte din 2023. Prețurile minime și medii pentru fiecare categorie Prima medie practicata de cele opt societați de asigurare autorizate sa subscrie RCA in Romania a fost de 880 de lei, in perioada ianuarie-iunie a acestui an, pentru persoanele fizice, pentru polițele…

- Apa cu porția pentru mai multe localitați din Alba. Apa CTTA: ”Resursele din rezervoare se epuizeaza cu rapiditate” Mai multe localitați din Alba vor primi apa cu porția, din cauza consumului mare de apa in aceasta perioada. Localitațile din județ care vor avea de suferit au fost comunicate de reprezentații…

- Marea ieftinire a alimentelor este mai mult pe hartie si nu la raft! O arata realitatea din mai multe lanțuri de supermarketuri! Ieftinirile sunt extrem de mici, intre cațiva bani și maximum 4 lei, in funcție de produs. Mai grav este faptul ca unele alimente chiar s-au scumpit. Marea ieftinire, doar…