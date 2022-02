Locul în care Ceaikovski a fost interzis Orchestra Filarmonicii din Zagreb a anulat doua interpretari din compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski, care erau programate, in semn de solidaritate cu Ucraina dupa invazia acesteia de catre Rusia, potrivit AFP. ”Din cauza noii situatii din Ucraina, care afecteaza intreaga lume si provoaca convulsii teribile, Orchestra Filarmonicii din Zagreb (…) isi exprima solidaritatea cu poporul ucrainean si modifica programul din aceasta seara in consecinta”, se arata pe site-ul sau. Din cele trei compozitii care urmau sa fie interpretate in Sala de concerte Vatroslav Lisinski, a ramas doar Concertul pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

