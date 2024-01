Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ucrainene au avertizat, miercuri seara, ca mai multe drone de tip Shahed au fost lansate de rusi dinspre Marea Neagra in directia sudului regiunii Odesa, relateaza Ukrainskaia Pravda, potrivit News.ro. Au fost vizate porturile Reni și Ismail, aflate la cateva zeci de kilometri de Romania.…

- Vești proaste pentru cei care dețin mașini electrice și hibrid. Incepand din luna ianuarie a anului 2024, incarcarea mașinilor electrice și hibrid nu va mai fi gratuita intr-un oraș din Romania. Ce preț vor plati pe kwh.

- Fost director al operațiunilor CIA in toata lumea, Jack Devine spune, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, ca Romania are foarte mult de oferit Europei și lumii, ca Ucraina va fi un al doilea Afganistan pentru Rusia și ca Putin va fi inlaturat in urma unei lovituri de palat.

- Locuitorii dintr-un oraș din Romania mențin vii tradițiile vechi ale Craciunului. Chiar daca aniiau trecut și generațiile s-au schimbat, un obicei continua sa fie respectat in fiecare an. Oamenii sunt nerabdatori pentru a petrece acest moment al anului. Iata ce trebuie sa faca și ce semnificație importanta…

- Am intrat deja in perioada in care ne gandim la consumul de caldura din locuința, avand in vedere ca valorile termice deja au scazut, iar mulți ar putea sa nu știe care este temperatura pe care trebuie sa o ai in casa pentru a plati putin la facturi. In anumite cazuri, pentru unele tari chiar […] The…

- Președintele Consiliului Județean Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat, miercuri, ca lucrarile de reabilitare la Bojdeuca lui Ion Creanga, primul muzeu literar din Romania, au fost finalizat iar casa in care a trait scriitorul va fi redeschisa in decembrie. Insa anunțul a…

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a venit cu o reacție la declarația bașcanului Gagauziei Evghenia Guțul, care este susținuta de oligarhul fugar Ilan Șor, potrivit careia locuitorii autonomiei vor primi gaz la un tarif de 10 lei/1 000 m3, la iarna. Ministrul a declarat ca in timp ce Șor face promisiuni,…