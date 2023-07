Stiri pe aceeasi tema

- Consultari la Guvern cu primarii. Premierul Marcel Ciolacu va avea discuții, la ora 11.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania. Potrivit unor surse, discuțiile se vor baza insa și pe costurile pentru incalzirea orașelor in aceasta iarna , in contextul in care in ultimii ani edilii…

- Dupa trei zile de cautari extreme, pistolarul din Gorj este de negasit. O intreaga armata de polițiști, jandarmi și ofițeri de la trupele speciale il cauta cu caini de urma, drone cu termoviziune și elicoptere. Campuri, paduri, case parasite și chiar cavouri din cimitir sunt verificate de oamenii legii.Unii…

- Numarul mediu de ore lucrate pe saptamana in Europa variaza considerabil. Țarile cu cel mai mare numar de lucratori cu fracțiune de norma raporteaza saptamani de lucru medii mai scurte, transmite Euronews, citata de Rador. Cate ore lucrezi pe saptamana? Date noi de la Eurostat, biroul oficial de statistica…

- Marcel Serbuc, barbatul dat in urmarire internationala, fiind principalul suspect in cazul crimei din Berceni, a fost prins sambata in Olanda. Acum, el urmeaza sa fie predat Politiei din Romania. Autoritatile au reusit sa il prinda pe principalul suspect in cazul crimei din Berceni in timp ce acesta…

- Procesul de tranziție catre un viitor complet verde demarat de cațiva ani incoace a condus la creșterea interesului pentru producerea curentului electric cu ajutorul puterii vantului. Astfel, in diferite țari ale lumii au aparut numeroase proiecte bazate pe energia eoliana.Aceasta importanta sursa de…

- Poliția de Frontiera din R. Moldova recunoaște ca oamenii sunt nevoiți sa aștepte cu orele trecerea frontierei din cauza unor „defecțiuni tehnice”. „Din motivul unor defecțiuni tehnice, procedura de procesare a datelor se efectueaza cu dificultate, iar acest fapt condiționeaza creșterea timpului de…

- Se anunța schimbari de ultima ora pentru facturile la gaze și electricitate. Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a facut declarații despre prețurile la energie electrica și gaze, respectiv ce se va intampla cu facturile romanilor in perioada urmatoare. Ce se intampla cu facturile romanilor la energie…

- Programa pentru Istorie la Bac 2023 este prevazuta in Ordinul ministrului Educației 5.242/2022. Absolvenții clasei a XII-a vor susține examenul la istorie pe 27 iunie.Programa Istorie Bac 2023 - statutul disciplineiIn cadrul examenului de bacalaureat 2023, Istoria are statutul de disciplina obligatorie,…