Locul din România în care găsești „apa miraculoasă”. Are proprietăți vindecătoare Baile Termale de la Ocna Sugatag, cunoscute pentru proprietațile lor curative și tratarea diverselor afecțiuni atrag in fiecare an mii de turiști din toate colțurile țarii. In statiunea Ocna Sugatag se pot trata afectiuni reumatismale degenerative si abarticulare, afectiuni neurologice periferice (pareze) sau afectiuni ginecologice. Baza de tratament din apropiere permite efectuarea de bai calde in cadite, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, aerohelioterapie si masaj medical. Baza de tratament functioneaza de 42 de ani si gazduieste anual mii de turisti. Baza de tratament are cinci bazine… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri, 7 septembrie 2022, proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei in Romania, pentru perioada 2022-2030. Documentul stabilește obiective care continua eforturile…

- Programul national de sustinere a cuplurilor si a persoanelor singure pentru cresterea natalitatii in Romania va discutat in sedinta de guvern de astazi. Documentul initiat de Ministerul Familiei si Tineretului prevede acordarea de sprijin financiar pentru 2.500 de cupluri sau persoane singure. 23 de…

- O stațiune din Romania incepe sa arate a deșert din cauza secetei. In anii trecuți, mulți turiști mergeau acolo sa se distreze. Cum era inainte și cum a ajuns, dupa ce nivelul apei a scazut cu doi metri.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele care urmeaza. Experții au adus in prim-plan temperaturi caniculare de care vor avea parte bucureștenii pana in cursul zilei de marți. Valul de caldura se resimte chiar de astazi și persista pana la jumatatea…

- In luna iulie Romania a fost cuprinsa de un val de canicula nemaivazut. Mulți oameni folosesc in aceasta perioada aerul condiționat, insa nu știu cum acesta poate dauna sanatații și ce trebuie sa facem in caz ca suferim de anumite afecțiuni și ne-am dori un pic de racoare.„Ar trebui sa ințelegem ce…

- Cand toata Romania se pregateste de vacanta, “Antena Stars te tine in briza!”, dupa cum spune si cel mai nou slogan al postului, si le aduce telespectatorilor editii live ale emisiunilor preferate, direct de la malul marii.

- Expertii in turismul de pe plaiurile mioritice afirma ca acest segment a inceput foarte bine anul, cu rezervari in crestere in ianuarie si in prima parte a lunii februarie, insa odata cu aparitia conflictului din Ucraina rezervarile au scazut brusc. Reprezentantii agentiilor de turism spun ca, in luna…

- Ajunși pe meleagurile romanești, turiștii se confrunta cu un fenomen nemaiintalnit pana in prezent. Fermecați de frumusețea peisajelor și de complexitatea stațiunilor turistice, strainii, dar și localnicii uneia dintre cele mai faimoase regiuni din țara, nu se mai simt totuși in siguranța. Este vorba…