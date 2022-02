Locuitorii zonelor defavorizate ar putea beneficia de ajutor Locuitorii zonelor defavorizate ar putea beneficia de ajutor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Locuitorii zonelor defavorizate în care accesul la medic este dificil vor beneficia de ajutorul caravanelor medicale - prevede un proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor. Pacientii vor fi evaluati la domiciliu si li se vor livra medicamentele necesare. Documentul mai prevede ca asistenta medicala mobila se va acorda cu prioritate gravidelor si mamelor minore, copiiilor si altor categorii de persoane vulnerabile, chiar daca nu sunt înscrise la un medic de familie… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

