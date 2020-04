Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor estimari independente, bilantul epidemiei de coronavirus din China s-ar situa intre 50 000 si 97 000 de morti. Cifrele sunt evocate intr-un articol publicat de cotidianul Liberation. Potrivit informațiilor, regimul de la Beijing a utilizat metode represive pentru a ascunde numarul real…

- Locuitorii din Wuhan, unde a aparut boala covid-19 la sfarsitul lui decembrie, traiesc fiecare in cartierul sau, ingroziti de riscul de contagiune, dupa gramezi de biciclete ridicate pe post de baricade, relateaza AFP potrivit news.ro.Din cauza fricii de contaminare, orasul chinez cu 11 milioane…

- O eroare statistica a aratat ca numarul de decese provocate de Coronavirus este mai mare, 108 de persoane fiind numarate de doua ori, informeaza The Guardian , cu referire la Comisia de Sanatate Nationala a Chinei.

- Persoanele decedate din cauza infectarii cu coronavirus nu vor putea fi inmormantate acolo unde doresc familiile lor si nici nu vor avea parte de un priveghi, dupa ce guvernul chinez a prezentat un protocol strict cu privire la modul in care sunt gestionate cadavrele, ca parte a eforturilor de a controla…

- Indivizii au sosit pe 1 februarie, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce au lucrat in orașul Shenzen, din China. In cele din urma, s-au prezentat din proprie inițiativa la Spitalului Județean, pentru a se asigura ca nu sunt infectați cu virusul ucigaș.Cei doi braileni au fost examinați clinic și au facut și…

- Ramasitele umane ale pacienților infectati cu noul coronavirus vor trebui incinerate doar in crematoriile autorizate de oficialitatile chineze si care sa se afle aproape de locul in care s-a produs decesul. De asemenea, cadavrele nu vor fi transportate intre diferite regiuni si nu vor fi imbalsamate…

- Numarul orașelor din China care au fost izolate de catre autoritați a ajuns la șase, transmite BBC. Toate se afla in provincia Hubei in a carei capitala, Wuhan, a aparut virusul. In paralel, chinezii vor sa construiasca un spital in numai șase zile, in care sa fie tratați cei infectați cu coronavirus.In…

- Orasul Beijing a anuntat joi anularea popularelor festivitati programate cu ocazia Anului Nou Chinezesc, din cauza epidemiei virale care a ucis deja 17 persoane in China, potrivit presei de stat chineze, citata de AFP si DPA. Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii…