- Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) a informat ca, din luna iulie, pacienții cu diabet zaharat care urmeaza tratament in conditii de ambulatoriu beneficiaza de analogi de insulina, dispozitive medicale pentru monitorizarea glicemiei, compensate in premiera din fondurile de asigurare obligatorie…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi a realizat anul trecut 564 de actiuni de control la aproape 1.900 de furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare. In total, CJAS a imputat peste 2,4 milioane de lei furnizorilor de servicii medicale in urma…

- Pacientii asigurati cu varsta de 40 de ani si peste beneficiaza, anual, in cadrul programului de preventie, la 3 consultatii de evaluare a riscului individual, acordate de catre medicii de familie, intr-un interval de maxim sase luni consecutive. In cadrul respectivelor consultatii preventive, chiar…

- Cetațenii refugiați din Ucraina vor avea acces gratuit la servicii de dializa. Cheltuielile in acest sens vor fi acoperite de Organizatia Internationala pentru Migratie, prin intermediul Companiei Naționale de Asigurari in Medicina. Acordul de parteneriat a fost semnat vineri.

- Echipele mobile de medici specialisti continua sa ofere gratuit in perioada 20-24 iunie servicii de screening al glandei mamare in localitațile rurale ale raioanelor Leova și Cantemir. Potrivit Companiei Nationale de Asigurari in Medicina, consultațiile profilactice sunt acoperite din mijloacele financiare…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania implementeaza „Caravana de Bine", un proiect de sanatate care consta in acordarea de servicii medicale adulților și copiilor aflați in zone rurale defavorizate din 17 județe. Fiecare Caravana, pe parcursul a doua zile, va efectua ...

- In perioada mai – iulie, peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de investigații medicale gratuite in cadrul caravanei „Sanatatea vine la tine”, organizata de Alianța Pacienților Cronici din Romania (APCR), o organizație nonguvernamentala formata in 2012 cu scopul de a face cunoscute…

- Echipele mobile de medici specialisti continua sa ofere in perioada 16-20 mai populatiei consultatii profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului masurilor de profilaxie al Companiei Nationale de Asigurari in Medicina. Astfel, saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil…