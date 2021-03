Locuitorii din satul Ianova rămân fără apă joi Joi, 25 martie, intre orele 9 și 15, se intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Ianova pentru lucrari de spalare a rezervorului de inmagazinare. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, Aquatim le recomanda clienților sa nu […] Articolul Locuitorii din satul Ianova raman fara apa joi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

