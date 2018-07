Locuitorii din provincia turca Batman vor redesenarea granițelor pentru a semana cu logoul super-eroului. Ideea a devenit o inițiativa online și in doar doua zile a adunat peste 10.000 de semnaturi, scrie publicația turca Hurriyet. „Batman are nevoie de unele schimbari! Sa incepem cu frontierele. Daca le schimbam, vor parea mai realiste”, a declarat Kemal Atakan Kirca, cel care promoveaza aceasta initiativa prin intermediul platformei change.org. Campania, lansata in urma cu doua zile, a strans deja 10.000 dintre cele 15.000 de semnaturi necesare pentru a fi trimisa autoritatilor provinciei insarcinate…