Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in bombardamente asupra orașului Harkov din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov, potrivit Reuters. In timpul nopții, pozițiile de aparare ucrainene au s-au aflat „in mod constant sub…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.

- Cateva zeci de ucraineni au incercat marți sa opreasca mașinile și blindatele dintr-un convoi uriaș al armatei ruse. Ucrainenii, cu mainile, goale, incearca sa stopeze inaintarea convoiului rusesc. Militari ruși coborați din blindate și camioane trag focuri de arma in aer pentru a-i intimida și dispersa…

- Ucrainenii de rand se opun blindatelor și ataca mașinile rușilor intr-un oraș din estul țarii " #Kupyansk is #Ukraine ???????? "Despite the mayor of the city surrendered the city to #Russians , the inhabitants of the city took to the streets to show the enemy that our people cannot be defeated just…

- Razboi in Ucraina. Rusia a pornit invazia in Ucraina in urma cu cinci zile, dar orasele ucrainene, inclusiv Kievul, rezista. Noptile sunt in special grele, pentru ca bombardamentele se intensifica. Armata invadatoare tinteste infrastructura militara si civila, dar a nimerit si cladiri rezidentiale.…

- Ucrainenii opun eroic forța in Kiev, Harkov, Mykolaiv și in est, unde ofensiva a fost respinsa, potrivit datelor de sambata seara. StirileTVR.ro va prezinta, in format LIVE TEXT, filmul evenimentelor, verificand informațiile și imaginile difuzate pe rețelele de socializare.

- Dupa trei zile de la invadarea de catre Rusia a Ucrainei, soarta Kievului pare ca mai atarna doar de un fir. La ordinul Ministerului rus al Apararii, inca de sambata dimineața a fost dat un nou ordin de declanșare a unor operațiuni de anvergura și extrem de violente in capitala țarii, la Harkov, Dnipro…

- Imagini virale pe rețelele de socializare cu o tanara care se baga in namol pana la gat, chiar daca este imbracata in fusta. Ea nu se teme sa se murdareasca și face o adevarata demonstrație de perspicacitate și intuiție, relateaza ro-viral.video. Dupa minute bune de cautare, ea reușește sa surprinda…