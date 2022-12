Locuitorii din Erbiceni au scăpat de o bandă de hoţi care fura orice Cinci indivizi din Erbiceni au fost „saltati" de catre politisti dupa o serie de furturi care au avut loc in lunile noiembrie si decembrie in satul lor. Hotii se multumeau cu orice le cadea in maini, de la produse agricole la electronice. „Politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau au identificat cinci tineri, cu varste cuprinse intre 14 si 23 ani, din judetul Iasi, banuiti de comiterea unor fapte de furt, fapte ce au fost comise in cursul lunii noiembrie si decembrie, pe raza comunei Erbiceni. Din cercetarile efectuate, a rezultat faptul ca tinerii ar fi sustras produse alimentare, precum… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

