Președintele PNL Craiova, deputatul Nicolae Giugea, și consilierul local PNL Teodor Sas, s-au intalnit cu mai mulți locuitori din cartierul Bariera Valcii. Intalnirea a avut loc la solicitarea craiovenilor care locuiesc in zona și care sunt nemulțumiți de condițiile in care traiesc. Strada Teilor este exemplul cel mai elocvent. Strada este sparta pe o porțiune destul de mare și se circula cu mare greutate, mai ales in acest sezon. „Aceasta strada va prelua intregul trafic dupa ce Drumul Expres Craiova-Pitești va fi gata. Dupa cum se vede, Primaria nu face nimic, iar cand Drumul Expres va fi dat…