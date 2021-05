Stiri pe aceeasi tema

- Compania Delgaz Grid a finalizat o lucrare importanta de investitii in comuna Ghiroda, care a constat pe de-o parte in inlocuirea și redimensionarea a conductelor pe o lungime de 1 kilometru, pe de alta parte in extinderea rețelei localitații cu 1,5 kilometri. Investitia va imbunatati siguranta si calitatea…

- In judetul Timis exista opt focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fata de ziua precedenta a fost inchis focarul din cadrul Caminului privat pentru persoane varstnice Chișoda (trei cazuri confirmate). De asemenea,…

- Compania Delgaz Grid a anunțat finalizarea unei lucrari importante de investitii in zona Bogdaneștilor – Grigore Alexandrescu din Timișoara, „care va imbunatati siguranta si calitatea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru clientii din zona respectiva”. Angajații companiei au sincronizat…

- Compania Delgaz Grid a finalizat o lucrare importanta de investitii in zona Bogdaneștilor-Grigore Alexandrescu din municipiul Timișoara, care va imbunatati siguranta si calitatea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru clientii din zona respectiva. Pentru finalizarea lucrarii, pentru cuplarea…

- In judetul Timis exista la ora actuala 17 focare active de coronavirus, cu unul in plus fata de ziua precedenta. In ultinmle 24 de ore au fost inchise doua focare, dar au fost deschise trei. Au fost inchise cele de la Spitalul de Psihiatrie Jebel si de la o firma privata din Ghiroda. Au fost ... The…

- Compania Delgaz Grid a finalizat o lucrare importanta de investitii in zona Mehala din municipiul Timișoara, care a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor pe o lungime de peste 3,6 kilometri. Investitia, in valoare de peste 1,25 milioane de lei, va imbunatati siguranta si calitatea serviciului…

- Miercuri, la Manastiur, a avut loc adunarea filialei Timis a Asociatiei Comunelor din Romania, principalul punct de pe ordinea de zi fiind alegerea unui nou presedinte, favorit fiind liberalul Ionut Stanusoiu (Ghiroda). Acest lucru nu s-a putut intampla dupa ce primarii PSD si UDMR au boicotat sedinta…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a semnat cu primaria din Lugoj un contract de finanțare pentru construirea și dotarea unei sali de sport la Colegiul Tehnic „Valeriu Braniște” din oraș. Potrivit proiectului, vor fi construite doua noi corpuri de cladire – unul pentru sala de sport, iar cel de-al…