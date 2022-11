Stiri pe aceeasi tema

- I sectoarele Capitalei, in acest wekeend, vor fi desfașurate diverse iarmaroace cu produse și marfuri autohtone. Acțiunile au drept scop susținerea producatorilor autohtoni și asigurarea chișinauienilor cu marfuri agricole de sezon.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 04 - 20 noiembrie 2022, va fi intrerupt traficul rutier pe str. Ismail, tronsonul cuprins intre strazile București și bd. Ștefan cel Mare și Sfint, in ambele direcții. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare…

- Primaria municipiului Chișinau, cu suportul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”, inițiativa de dezvoltare durabila a transportului public din municipiul Chișinau, elaboreaza primul Plan de mobilitate urbana durabila (PMUD), un document privind mobilitatea integrata, cu obiective și ținte clare, axat…

- De Hramul orașului Vatra, a satului Ghidighici și a satului Cruzești, sarbatorit la 14 octombrie, Primaria municipiului Chișinau organizeaza un program artistic. In orașul Vatra va evolua conform programului interpreta de muzica ușoara – Nelly Ciobanu, cu incepere de la ora 21:00 In satul Ghidighici,…

- In acest weekend se vor desfașura iarmaroace cu produse și marfuri autohtone in sectoarele capitalei. In sectorul Buiucani pe teritoriul adiacent edificiului „Kentford”, bd. Ștefan cel Mare și Sfant, 202, pe 24 septembrie 2022, va avea loc targul „EcoLocal", cu produse alimentare și nealimentare autohtone…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza cetațenii și oaspeții capitalei ca in weekend-ul 17-18 septembrie 2022, se vor desfașura diverse iarmaroace cu produse și marfuri autohtone, in unele sectoare ale capitalei. Scopul acestora este promovarea marfurilor și produselor locale,de asemenea și susținerea…

- Si in weekendul 10-11 septembrie, curent, vor fi organizate tirguri cu produse autohtone in sectoarele capitalei. Mai exact, in sectorul Buiucani, pe teritoriul adiacent edificiului „Kentford”, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 202, va avea loc tirgul „EcoLocal”, cu produse alimentare și nealimentare autohtone…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in weekend-ul: 13-14 august 2022, in sectoarele capitalei se vor desfașura diverse iarmaroace cu produse și marfuri autohtone, transmite jurnal.md. In sectorul Buiucani, pe teritoriul adiacent edificiului „Kentford", bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 202, va…