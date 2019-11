Stiri pe aceeasi tema

- Studierea statisticii oficiale a Uniunii Europene da infinite teme de analiza economica in varii domenii. Cu impact deosebit in coșul de cheltuieli al oricarui cetațean din UE se evidențiaza intreținerea și consumul automobilului. Puțini dintre noi știu sau mai țin cont ca la fiecare litru de benzina…

- Pretul reglementat al gazelor ar putea creste cu circa 9-10% de la 1 aprilie 2020, daca va intra in vigoare calendarul de liberalizare pe care il pregatesc autoritatile romane, potrivit unor surse din sectorul energetic.Noul calendar de liberalizare agreat de autoritatile romane si Comisia…

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,7% in zona euro si cu 1,6% in Uniunea Europeana, in trimestrul doi din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, in Romania fiind inregistrat tot un avans de 1,6%, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. …

- Intr-un comunicat remis luni AGERPRES, CLCC atrage atentia ca, in cazul in care proiectul va fi adoptat, singurii beneficiari vor fi contrabandistii "care vand oricui, inclusiv minorilor, tigarete de provenienta incerta la jumatate din pretul celor legale" si ONG-urile antitutun "care obtin granturi…

- Ministrul Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului, Stefan Radu Oprea, a declarat joi, la Galati, intr-o conferinta de presa organizata la combinatul siderurgic din localitate, ca Guvernul Romaniei lucreaza la o schema de ajutor de stat, agreata de Uniunea Europeana, prin care se pot…

- SUA iși pot anula rezervele de petrol de urgența pentru a umple golul de pe piața petrolului in caz de penurie dupa ce principalele instalații petroliere din Arabia Saudita au fost vizate intr-un atac de drone, a anunțat Departamentul de Energie al SUA.Secretarul sectorului energetic, Rick…

- Abrogarea in Comisia de industrii din Camera Deputatilor a prețurile reglementate introduse prin OUG 114 pe piata de energie electrica si gaze naturale, aduce din nou haos si incertitudine in sector, a declarat Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER).…