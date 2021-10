Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cladiri situate în apropierea vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma au fost înghitite de râuri de lava la primele ore ale zilei de sâmbata.Lava a distrus cel putin patru cladiri din satul Callejon de la Gata, au declarat martori oculari pentru…

- O acumulare de cenusa si praf pe pista de aterizare, de la vulcanul Cumbre Vieja aflat in eruptie, a fortat autoritatile din La Palma, Spania, sa inchida joi aeroportul insulei, a anuntat operatorul de trafic aerian AENA. Cu toate acestea, alte aeroporturi din arhipelagul Insulelor Canare…

- Oamenii ramași fara adapost dupa erupția vulcanului Cumbre Viejo, din La Palma, Spania, spera ca autoritațile sa nu-i lase pe drumuri, dupa ce casele lor au fost inghițițe de magma care a ajuns, in unele momente, și la 6 metri inalțime, scrie agenția Reuters. „Cer sa ne dea un loc unde sa ne putem stabili,…

- Spania va ajuta la reconstruirea La Palm, unde o eruptie vulcanica a distrus sute de cladiri si a obligat mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, adaugand ca insula este sigura sa poata fi vizitata de turisti, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Aeroportul din insula spaniola La Palma, din arhipelagul Canarelor, s-a redeschis duminica, la 24 de ore dupa ce a fost inchis din cauza norului imens de cenusa emanat de vulcanul Cumbre Vieja, a anuntat compania care gestioneaza aeroporturile spaniole (Aena), potrivit AFP. Datorita lucrarilor…

- Un vulcan - aflat sub supraveghere atenta timp de mai multe zile din cauza activitatii seismice intense -a intrat in eruptie in insula spaniola La Palma din arhipelagul Canare, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. O coloana inalta de fum se…

