- Fiica lui Bernie Ecclestone, Tamara, a fost pradata de bijuterii in valoare de 60 de milioane de euro de niște hoți care au patruns in locuința sa din Hyde Park, Londra, informeaza Sky News, citat de Digi24.ro .

