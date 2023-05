Stiri pe aceeasi tema

- 463.000 de lei fara TVA da Primaria Bistrița pentru a pastra curate parte din sediile sale. Firma care va pune mana pe contract trebuie sa asigure curațenia in Primaria Bistrița un an. Aproape 100.000 de euro (463.000 de lei fara TVA) scoate Primaria Bistrița pentru a asigura curațenia pentru un an…

- Administrația locala susține ca unul din lucrurile care favorizeaza ”formarea de haite de caini” sunt tomberoanele veșnic pline”. ”Am cerut sa fie curațate mai des. Iar tomberoanele amplasate pe trotuare sau pe strada, sa fie mutate!” a declarat Cristian Țetcu. Bistrițenii s-au plans ca in diferite…

- Potrivit directorului executiv al Direcției Patrimoniu, Primaria Bistrița nu-și verifica fizic spațiile inchiriate unor asociații, firme sau persoane fizice. Astfel, nu se știe exact daca acestea sunt folosite de cei care le-au solicitat sau au fost subinchiriate. In cadrul ședinței de Consiliu Local…

- Bistrițenii se plang ca e plin orașul de caini maidanezi. Asta deși adapostul Primariei Bistrița ar mai avea locuri, mai ales ca lunar se adopta zeci de caini. Bistrița e impanzita de caini maidanezi. Mai mult, aceștia sunt organizați in haite și au „pus stapanire” pe diferite zone ale orașului. Deși…

- Consilierii locali au votat zilele trecute un proiect de hotarare care prevede modificarea proiectului axa de transport Garii – Decebal- Andrei Mureșan – Nasaudului. Printre modificari se numara și dotarea pasajului subteran din zona Pieței Decebal cu scari rulante. Doar acestea ar urma sa coste 670.000…

- Primaria Bistrița vrea sa modernizeze și reabiliteze zona Lac MHC cu peste 15 milioane de lei. Va fi amenajat inclusiv un parc dedicat plimbarii patrupedelor și dresarii lor. Primaria Bistrița vrea sa investeasca peste 15 milioane de lei, in jur de 3 milioane de euro, pentru a transforma total zona…

- Compania MIS Grup susține, intr-un drept la replica, faptul ca ar fi aflat din presa ca doua dintre cele mai importante lucrari din oraș trebuie finalizate pana in 31 decembrie 2023. Mai mult, compania vehiculeaza cu totul alte termene. Iar pentru intarzierea unor lucrari da vina chiar pe Primaria Bistrița.…

- Un proiect votat de consilierii locali in ședința de zilele trecute aproba majorarea taxelor de salubritate. Astfel, noile valori sunt de 15,5 lei in mediul urban și 9,9 lei in mediul rural. Pe masa consilierilor locali s-au aflat, in 31 ianuarie 2023, trei proiecte legate de salubritate. Acestea priveau…