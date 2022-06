Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai mulți ani de relație, dar și un copil, Misty și Keo se pregatesc sa se casatoreasca. Cei doi vor sa faca și acest pas important și sa se bucure de evenimentul mult așteptat. Pana acum, nu a reprezentat o prioritate pentru ei.

- Razvan Ionuț Draghici, individul care l-a omorat pe Alin Suflea, fostul iubit al artistei Oana Radu, a primit pușcarie pe viața, insa a contestat imediat decizia și afla, peste cateva zile, hotararea definitiva.

- Un accident rutier soldat cu decesul unei femei in varsta de 84 de ani s-a produs joi, in jurul orei 13:20, pe raza localitatii prahovene Bratasanca. Detalii despre producerea tragediei, oferite de IJP PRAHOVA: La data de 5 mai a.c.., in jurul orei 13.20 in comuna Filipeștii de Targ, la intrare in…

- Dani Balint, unul dintre baieții lui Vasile Balint, zis Sile Camataru, a fost dat in urmarire generala, in urma cu puțin timp, in dosarul in care este acuzat ca și-a terorizat fosta iubita și a amenințat-o cu moartea.

- Celebrul Ciocolata, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai comunitații gay din Romania, a suferit un atac cerebral la scurt timp dupa ce ar fi fost batut. Acesta a fost acuzat ca a distrus probe dintr-un dosar al lui Nuțu Camataru și a fost urmarit internațional dupa ce a furat un portofel.

- Frații Tristan și Andrew Tate nu se uita la bani atunci cand vine vorba despre protecția lor atunci cand ies in cluburile de fițe ale Capitalei. Foști sportivi, aceștia achita sume consistente agenților de paza, pentru a se simți in siguranța.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, in cadrul emisiunii Star News, Ioana Voicu a oferit detalii despre sarcina. Se confrunta sau nu bruneta cu probleme? Ce a dezvaluit fiica lui Madalin Voicu și de ce exista posibilitatea de a naște mai devreme de termen.