Lockheed Martin a obţinut rezultate financiare peste aşteptări în trimestrul trei, datorită cererii mari pentru echipamente militare Razboiul din Ucraina a determinat reaprovizionarea de arme si munitie, cum ar fi rachete de umar, artilerie si alte arme, oferind companiilor de aparare din SUA contracte profitabile cu Pentagonul. Armele produse de Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele antitanc Javelin, realizate in colaborare cu compania de aparare RTX, s-au dovedit critice pentru eforturile de razboi ale Ucrainei. Cu toate acestea, Lockheed este inca impiedicata de intreruperile provocate de pandemia de Covid-19 in lantul de aprovizionare, care continua sa afecteze linii de afaceri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

