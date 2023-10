Stiri pe aceeasi tema

- Bubuiturile provocate de exercițiile militare din poligonul Smardan, județul Galați, ii sperie pe localnici, care spun ca nu mai pot dormi noaptea, iar pe pereții caselor au aparut crapaturi

- O noua runda de exerciții militare a inceput luni la poligonul de langa orașul Galați. Acestea se vor desfașura pana la finalul lunii octombrie, de luni pana vineri. Localnicii au fost avertizați despre desfașurarea exercițiilor astfel incat sa nu se sper

- Vineri noapte, autoritatile din Galati si Braila s-au deplasat in zona cartierului Dimitrie Cantemir unde cineva a semnalat, prin 112, ca ar fi cazut din... The post Posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național. Localnicii din Galați, Braila și Tulcea au primit mesaje Ro-Alert appeared…

- O drona la care a fost atașata o bomba a cazut pe coasta nordica a Marii Negre, in Bulgaria, la o distanța relativ mica de Vama Veche. Drona a fost semnalata in apropierea localitații bulgarești Tiulenovo, conform informațiilor care circula pe rețelele de socializare. Presa din Bulgaria noteaza ca autoritațile…

- Localnicii din Chilia Veche, Tulcea și Galați vad in direct atacurile cu drone de pe teritoriul Ucrainei, iar acum au inceput sa apara și filmari facute de romani. „De cand ma știu nu am vazut așa ceva. Nu ma gandeam. Credeam ca sunt doar povești și ca nu se poate intampla. Am vazut lume panicata, speriata……

- Locuitorii municipiul Galați s-au alarmat noaptea trecuta, dupa ce in oraș s-au auzit mai multe zgomote asemanatoare unor explozii, venite din departare. Galațenii au inceput sa discute pe rețelele de socializare, povestind cat de puternic s-au auzit exploziile și intrebandu-se daca acestea provin de…

- Un nou atac cu drone a avut loc, in aceasta dimineata, in porturile ucrainene Reni si Ismail. Zgomotul exploziilor din Portul Reni s-a auzit si la Galati, municipiu aflat la circa 20 de km distanta, in linie dreapta. Galatenii spun ca in jurul orei 5:00, s-au auzit patru-cinci bubuituri destul de puternice.…

- Numeroase bubuituri puternice s-au auzit pe timpul nopții in Galați. Oamenii s-au speriat ca ar putea fi un nou atac in zona porturilor ucrainene de la Dunare. In realitate, bubuiturile au fost provocate de un exercițiu militar din poligonul Smardan.