Localitățile Constanța, Ovidiu și Fântânele au intrat în scenariul roșu Dupa ce rata de incidența cumulata a ajuns la 3,5 de imbolnaviri de coronavirus la mia de locuitori, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanța a decis luni seara impunerea masurilor speciale din scenariul roșu in municipiul Constanța, adoptate deja pentru localitatile Ovidiu si Fantanele, relateaza Agerpres.Toate unitațile de invațamant din județ au intrat in scenariul roșu pentru urmatoarele doua saptamani. Asta inseamna ca toate cursurile se vor desfașura online.In ultimele 14 zile, 1.096 de persoane din municipiul Constanța au fost testate pozitiv pentru COVID-19, din totalul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce rata de incidența cumulata a ajuns la 3,5 de imbolnaviri de coronavirus la mia de locuitori, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanța a decis luni seara impunerea masurilor speciale de carantina in municipiul Constanța, adoptate deja pentru localitatile Ovidiu si Fantanele,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis luni seara impunerea masurilor speciale de carantina, adoptate deja pentru localitatile Ovidiu si Fantanele, si in resedinta de judet, dupa ce rata de incidenta cumulata a ajuns la 3,5/1.000 locuitori, informeaza Prefectura Judetului Constanta.…

- In urma cu puțin timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat mai multe decizii in privința localitaților care inregistreaza o rata de infectare de peste 1,5 la mia de locuitori sau care au scazut sub acest prag. „Incepand cu data de 29 octombrie 2020, se ridica masurile stabilite la…

- Orasul Brasov intra in scenariul rosu, dupa ce rata infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. Elevii vor face cursruri exclusiv online, iar restaurantele se vor inschide la interior, scrie ziarul local Mytex.Marți, la nivelul județului Brașov au fost inregistrat 190…

- Municipiul Baia Mare si localitatile Basesti, Cicarlau si Sacalaseni intra in scenariul rosu incepand de luni, din cauza depasirii ratei de infectare cu noul coronavirus de 3 la mia de locuitori, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures,…

- Municipiul Sibiu a depașit, vineri, rata de infectare de 3 la mia de locuitori, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca orașul sa intre in scenariul roșu. Rata de incidența a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile, in Sibiu, a ajuns la 3,24, iar autoritațile locale au…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Gorj a decis intrarea in scenariul rosu a orasului Novaci, pentru perioada 21 octombrie - 3 noiembrie, in urma depasirii valorii indicelui de incidenta de 3/1.000 de locuitori, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari a CJSU Gorj, la nivelul…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Mureș a decis, vineri, ca toate persoanele care au mai mult de cinci ani, aflate in locurile publice aglomerate, sa poarte masca. Masura intra in vigoare de sambata, relateaza Mediafax.Citește și: Cruzime FARA margini din partea unui tata:…