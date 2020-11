Localități doljene cu incidența cazurilor între 1,5 și 3 la mia de locuitori Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Dolj a anunțat ca a emis o hotarare care impune mai multe restricții, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. In mai multe localitati doljene incidența cazurilor intre 1,5 și 3 la mia de locuitori. Aceste localitați sunt: Bailești,Desa,Dranic,Orodel,Plenița,Podari,Seaca de Camp,Teasc,Filiași,Seaca de Padure,Celaru. Masuri care se impun In aceste localitați se instituie urmatoarele masuri in domeniul sanatații publice: Organizarea si desfasurarea activitatii institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa cu participarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

