- Pompierii au reusit sa stinga incendiul care a izbucnit duminica dupa-amiaza in Hipodromul din Parcul “Nicolae Romanescu”, dupa aproximativ trei ore, cauza acestuia fiind focul deschis. Potrivit ISU Dolj, au ars aproximativ 10 hectare de vegetatie uscata inalta, lastaris si resturi vegetale, iar echipele…

- Exista mari suspiciuni referitoare la moartea fetitei de doi ani adusa la spital de catre mama ei, care a spus doctorilor ca fetița s-a inecat in cada. Sophia Elena, in varsta de doi ani, fusese adusa in weekend la spital de catre mama ei aproape moarta, aceasta motivand ca a fost lasata nesupravegheata…

- Blue Air iși consolideaza prezența in Iași, deschizand o baza operaționala și zboruri directe și de conexiune catre peste 23 de destinații, incepand cu 27 martie 2022. Blue Air va avea o aeronava Boeing 737-8-MAX la baza din Iași și va opera, in total, 8 servicii directe și peste 15 zboruri de conexiune…

- Jurnalistul TVR Adelin Petrisor a stat de vorba cu unul dintre romanii care au fost evacuati recent din Afganistan. Acesta, un fost luptator din fortele speciale ale armatei, a relatat ca romanii care faceau parte din fortele private de securitate au trebuit sa cedeze talibanilor tot armamentul pentru…

- Concesionarii din Parcul Industrial IMM Slobozia sunt obligați sa plateasca o taxa de administrare cu 60% mai mare incepand cu luna august a anului curent. Decizia a fost adoptata in Adunarea Generala a Acționarilor SC Platforma Industriala IMM Slobozia SRL din iunie 2021. Taxa de administrare este…

- Acest eveniment a avut loc la exact doua saptamani dupa ce au sosit la Iași primele doua vagoane ultramoderne de același tip, din Polonia. In perioada urmatoare, vor fi livrate municipiului Iași și alte tramvaie de catre același producator, in baza contractului incheiat cu Primaria Municipiului Iași,…

- Compania a anuntat deja lansarea unui nou zbor Iași – Dublin, incepand cu data de 19 decembrie 2021, urmand sa introduca, de asemenea, noi curse directe catre Paris, Barcelona, Roma și alte mari orașe europene. „Acesta este rezultatul implicarii și efortului coordonat pe care il depun Aeroportul International…

- Un tramvai a deraiat in Iași dupa ce a fost implicat intr-un accident cu un autoturism. Șoferul a ramas incarcerat și a fost scos abia dupa intervenția SMURD, fiind transportat la spital. Conform Ziarul de Iași, accidentul rutier s-a petrecut vineri dimineața, in stația Minerva. Se pare ca autoturismul…