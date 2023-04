In comuna nemțeana Bicazu Ardelean se afla un catun numit Țepeșeni, unde o buna parte din locuitori poarta, in buletin, numele Țepeș. Satul Țepeșeni, e plin de ”Țepeși” Aceasta poate fi o problema, de exemplu pentru poștașul din catun, care atunci cand are de livrat o scrisoare, nu știe cui sa i-o duca, deși ii cunoaște personal pe toți oamenii locului. Se pare ca peste 300 de persoane numite Țepeș locuiesc in Țepeșeni. Din fericire, mulți dintre ei mai au un nume de familie care face diferența: Țepeș Greuruș, Țepeș Bobescu, etc, ,,Avem Tepes Greurus, Tepes Nica, Tepes Bobescu. Vecinul meu este…