Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov s-a intrunit in ședința extraordinara și a adoptat, pentru o perioada de 14 zile, masurile restrictive care se vor aplica in aceste localitați.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui s-a intrunit vineri, 23 octombrie, pentru a analiza propunerile inaintate de consiliile de administratie ale mai multor scoli care in ultimele zile au inregistrat cazuri COVID-19 in randul profesorilor si al elevilor.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența reunit miercuri, in ședința extraordinara, a decis trecerea la Scenariul 3 (cursuri exclusiv on-line) pentru 19 unitați de invațamant din Prahova. Hotararea a fost luata, in unele situații, pe fondul confirmarii unor cazuri de coronavirus in randul elevilor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a adoptat, astazi, unui set de masuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, in contextul ultimelor acte normative incidente in domeniul pandemiei de COVID-19 și ca urmare a creșterii incidenței…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat, in urma cu puțin timp, ca o școala din Dej va trece pe scenariul roșu. Redam, integral, comunicatul prefectului: “Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat aseara cateva modificari de scenarii privind funcționarea unitaților de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj a emis vineri, 11 septembrie, o hotarare privind scenariul de functionare pentru cele 110 unitati de invatamant cu personalitate juridica, ce totalizeaza 340 de scoli si gradinite.

- Normele sanitare pentru deschiderea școlilor au fost aprobate de miniștii Educației și Sanatații. Ministerul Educației și Cercetarii a publicat ghidurile privind organizarea și desfașurarea activitaților in cadrul unitaților de invațamant pentru anul școlar 2020-2021, in contextul epidemiei de COVID-19.…