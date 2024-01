Lobonţ încearcă la Reşiţa Aseara și-a reluat pregatirile și CSO Plopeni, formația pregatita de Daniel Dumitrache avand șanse minime de a mai accede in play-off, motiv pentru care, deocamdata, factorii de decizie sunt ”rezervați” cu privire la transferuri și cheltuieli. Fața de lotul cu care s-a terminat sezonul, aparatorul Andrei Lobonț este pe cale de a parasi echipa plopenara, acesta primind acordul de a ”da probe” la divizionara secunda CSM Reșița. In proces cu tatal sau, mult mai celebrul Bogdan Lobonț, Andrei are ”poarta deschisa” la Plopeni, daca nu va reuși sa faca pasul spre eșalonul superior, la fel ca și un alt… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Lobonț (45 de ani), fost internațional roman și actual antrenor de portari la Rapid, și fiul sau, Andrei Lobonț (20), sunt „la cuțite”, intre cei doi existand mai multe procese pe rol.

- Handbaliștii Universitații Craiova au pierdut fara drept de apel partida susținuta in deplasare la Fagaraș, scor 38-22, din etapa a 12-a a Diviziei A, Seria A. Formația din Banie nu a avut nicio șansa in fața unui adversar mult mai puternic, care trage la promovarea in Liga Zimbrilor. Chiar și dupa…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 13 din Liga 2, potrivit news.ro:CS Tunari – Concordia Chiajna 1-1Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii 2-1 CSM Alexandria – Corvinul Hunedoara 0-2 CSC 1599 Selimbar – Progresul Spartac 2-1CSM Slatina…

- Joi, 9 noiembrie – ora 19.30: Chindia Targoviste – CS Mioveni.Vineri, 10 noiembrie – ora 16.00: Gloria Buzau – Ceahlaul Piatra Neamt; ora 18.00: FC Arges – Unirea Slobozia.Sambata, 11 noiembrie – ora 11.00: CS Tunari – Concordia Chiajna, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu, CSM Alexandria…

- ARO C-lung Muscel – Dunarea Giurgiu 2-3Tricolorul Breaza – CS Dinamo București 1-4Flacara Moreni – FC Pucioasa 1-2CS Paulești – CS Blejoi 3-5SC Popești-Leordeni – CSO Plopeni 0-0 Clasament1. CS Dinamo Bucuresti 10 8 1 1 29-8 252. CS Blejoi 10 7 1 2 23-15 223. SC Popesti-Leordeni 10 4 5 1 16-11174. SCM…

- Joi, 26 octombrie: CSA Steaua – Ceahlaul Piatra Neamt 3-1.Sambata, 28 octombrie: CS Mioveni – Concordia Chiajna 1-1, CS Tunari – Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0, Chindia Targoviste – CSM Reșița 4-1, Metaloglobus Bucuresti – Corvinul Hunedoara 1-2, Unirea Dej – Progresul Spartac 1-0, CSM Alexandria –…

- 26 octombrie, 17.00Steaua – Ceahlaul 28 octombrieCS Mioveni – Ceahlaul (11.00)CS Tunari – Concordia (11.00)Chindia – CSM Reșița (11.00)Metaloglobus – Corvinul (11.00)Unirea Dej – Progresul-Spartac (11.00)CSM Alexandria – AFK M.Ciuc (11.00)CSC Șelimbar – CSC Dumbravița (11.00) 29 octombrieGloria Buzau…

- Joi, 26 octombrie – ora 17.00: CSA Steaua – Ceahlaul Piatra Neamt.Sambata, 28 octombrie – ora 11.00: CS Mioveni – Concordia Chiajna, CS Tunari – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Chindia Targoviste – CSM Reșița, Metaloglobus Bucuresti – Corvinul Hunedoara, Unirea Dej – Progresul Spartac, CSM Alexandria –…