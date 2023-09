Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a prefațat azi duelul cu Farul, campioana en titre din SuperLiga. Farul – FCSB se joaca duminica, de la 21:45. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Cipriotul a susținut azi o conferința de presa in care a vorbit despre importanța…

- Farul și Univ. Craiova se vad la Constanța, duminica, in derby-ul etapei a șaptea din SuperLiga 2023/2024. Un meci al orgoliilor, intre doua dintre cele mai in forma echipe romanești ale momentului, incleștarea va funcționa și ca un nou episod, al 13-lea, al rivalitații tehnico-tactice dintre Gheorghe…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universitații Craiova, a prefațat partida cu Farul (etapa #7 din Superliga, duminica, 21:30) in cadrul unei conferințe de presa. „Ne așteapta un meci important, greu, vom intalni una dintre echipele angrenate in Conference League. Pe aceasta cale le doresc mult succes…

- Dupa Rapid - Farul 3-1 in etapa a 6-a din Superliga, Florin Raducioiu și Viorel Moldovan au analizat situația lui Enes Sali. Extrema stanga in varsta de 17 ani a evoluat aseara din primul minut. Titular in Giulești, Sali a bifat sambata seara a 7-a lui prezența in acest sezon. A marcat o singura data,…

- Farul pregatește minuțios duelul cu Rapid de duminica, o formație careia i-a administrat un eșec usturator la ultima intalnire directa, 7-2, scor care a deschis drumul „marinarilor” spre titlu. Acum, dobrogenii vor sa-i invinga din nou pe rivalii din Giulești. Rapid - Farul se disputa duminica, de la…

- 22 mai 2023. Farul invinge dramatic FCSB și caștiga titlul de campioana. Mai euforic ca niciodata, Hagi e luat de valul maririi: „Trebuie sa ne pregatim de Champions League inca de pe acum. O sa facem o echipa mare, care trebuie sa se bata acolo. E greu, dar inventam resurse.” Deh, ca tot suntem la……

- Penitenciarul Pitesti a fost unul dintre marile centre de exterminare din regimul comunist, fiind cunoscut in primul rand pentru fenomenul reeducarii prin tortura. Pentru a intelege cu adevarat contextul care pune Penitenciarul Pitesti pe Lista monumentelor istorice, pentru a realiza insemnatatea sa,…

- UTA Arad si Erion Hoxhallari au ajuns, luni, la un acord de reziliere pe cale amiabila a contractului, potrivit news.ro.In sezonul precedent, jucatorul albanez in varsta de 27 de ani a bifat 26 de meciuri in Superliga, 6 in Cupa Romaniei, dar si ambele jocuri ale mansei de promovare/ramanere in prima…