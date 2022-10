Lizz Truss este presată să demisioneze din funcţia de premier, inclusiv de membri ai Partidului Conservator Truss si fostul ei ministru de Finante Kwasi Kwarteng au anuntat un pachet fiscal – un asa-numit mini-buget – pe 23 septembrie. Masurile au declansat tulburari ale pietei, de la o scadere a lirei sterline la panica la fondurile de pensii si o mustrare publica rara din partea Fondului Monetar International. Piesa cu piesa, planurile au fost modificate si aruncate la gunoi, inclusiv renuntarea la planurile de eliminare a cresterii impozitului pe profit, renuntarea la planurile de eliminare a unei categorii de impozitare pe venit si scurtarea garantiei pentru energie, conceputa pentru a subventiona… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

