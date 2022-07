Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe inregistrari video cu o fetița de 4 ani ucisa de rachetele rusești in timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au aparut pe platformele de socializare. Mama ei, Iryna, și-a pierdut un picior in urma atacului care a fost descris de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- Liza Dmitrieva, in varsta de patru ani, este unul dintre cei trei copii care au fost uciși in bombardamentul de joi de la Vinița, pe o strada aglomerata dintr-un oraș care scapase relativ neatins de razboi. Mama ei a supraviețuit exploziei, dar are cu rani grave. Ultimele ore din viața micuței au fost…

- O fetita din Ucraina a fost filmata intr-un spital, in timp ce canta imnul tarii sale. Micuta este bandajata de medici la un picior, dupa ce a fost lovita de schijele unei rachete. "Astfel de imagini demonstreaza cat se poate de clar, cat de puternic este

- Rusia a lansat un atac la scara larga din mai multe direcții asupra Ucrainei pe 24 februarie 2022. Autoritațile competente le-au recomandat cetațenilor sa se adaposteasca, insa ucrainencele au dat uitarii razboiul și au ieșit sa se relaxeze și sa se pozeze in ipostaze incendiare pe plaja.

- Fundația Wikimedia, care deține Wikipedia, a depus un recurs impotriva hotararii judecatorești a unei curți de justiție din Moscova prin care le-a cerut sa elimine informația postata online despre invazia Ucrainei și a spus ca oamenii au dreptul de a cunoaște adevarul despre razboi, informeaza Reuters.

- Fostele restaurante McDonald’s s-au redeschis sub un nou brand și cu un nou proprietar in Rusia, la mai bine de trei decenii de la sosirea popularului lanț occidental de fast-food. Odata cu retragerea marilor branduri din industria de fast food, ca reacție la invazia din Ucraina, rușii s-au trezit…

- Tot mai multe regiuni ucrainene au cazut prada focului și bombardamentelor cu rachete rusești și sambata, 7 mai 2022.Atacuri cu rachete au lovit ținte ucrainene pe tot parcursul zilei. Autoritațile locale din Harkov, Odesa și Poltava au raportat atacuri cu rachete rusești. Un civil in varsta de 28 de…