Presa de stat iraniana a relatat in 2021 ca oficiali iranieni neidentificati au spus ca angajatul din domeniul umanitar de origine britanica si iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, va fi eliberat odata ce datoria va fi platita. ”Este o prioritate pentru noi sa platim datoria pe care o datoram Iranului si am cautat modalitati de a o plati”, a spus Truss pentru Sky News. Ea a adaugat ca o echipa britanica se afla in Iran.