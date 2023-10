Stiri pe aceeasi tema

Moldovenii au „parjolit" gazonul și au „comandat" vanturile. Tarnovanu se plange dupa victoria cu Botoșani: „Gazon impracticabil, n-ai cum sa joci fotbal". Charalambous: „Am avut și vantul in fața"

- FC Botoșani - FCSB 0-1. Elias Charalambous, antrenorul din acte al roș-albaștrilor, a dat vina pe gazon pentru jocul modest. Ela fost contrat imediat de Florin Raducioiu, fostul mare internațional. „A fost exact cee ce ne-am așteptam. Acest meciuri sunt extrem de dificile. A fost un teren uscat, am…

- Secția de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești a emis ieri ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doua persoane, de 20, respectiv 36 de ani, din comunele Mitoc și Ungureni, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tainuire la furt calificat.

- Filmul ”Arsenie. Viața de apoi” a carui proiecție speciala, care a avut loc saptamana trecuta la Cinema Unirea, a starnit criticile unor spectatori la adresa regizorului prezent in sala, nu a mai fost difuzat deloc in celalalt capat de țara.

- Drepturile și obligațiile elevilor in școli și licee: Ce le este INTERZIS și ce SANCȚIUNI risca ELEVII in noul an școlar Drepturile și obligațiile elevilor: Din noul an, statutul de elev vine la pachet nu doar cu un set de drepturi ci și cu un set de obligații, iar printre indatoririle elevilor se numara…

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a avut o reacție dura dupa ce, luni, formația lui, a fost invinsa de Dinamo, scor 0-1, in partida care a inchis runda cu numarul 5 din Superliga. FC Botoșani e ultima in clasamentul Superligii, cu numai doua puncte obținute in 5 runde, iar scaunul lui…

- Gheboasa, trapperul roman aflat in mijlocul unei uriașe controverse dupa apariția sa de la festivalul UNTOLD, marturisea anul acesta ca era un impatimit al fotbalului in copilarie. Originar din Targoviște, Gabriel Gavriș, pe numele sau real, povestea ca a jucat in trecut la juniorii Chindiei. Unul dintre…

A zburat peste 7 000 de kilometri sa-l vada pe Ronaldo dupa ce a fost la primul meci jucat de Messi pentru Inter Miami. Cum a fost surprinsa Kim Kardashian in tribune