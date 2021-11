Livrările de gaze naturale ruseşti către Europa vor continua, în pofida unor ameninţări ale Belarusului în criza migranţilor, dă asigurări Kremlinul Rusia ”este si va ramane o tara care isi indeplineste toate obligatiile de livrare de gaze naturale consumatorilor europeni”, a declarat un purtator de cuvnt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat joi ca va raspunde oricarei noi sanctiuni europene legata de criza migrantilor de la frontiera Belarusului cu Polonia, de care Bruxellesul acuza Minskul, in contextul in care ministrii de Externe UE se reunesc la 15 noiembrie in vederea discutarii unor noi sanctiuni. ”Daca ei ne impun noi sanctiuni (…), noi trebuie sa raspundem”, a declarat el, citat de agentia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

