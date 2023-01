Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Poșta Romana anunța ca joi, 5 ianuarie, incepe distribuirea tuturor drepturilor sociale, cu o zi mai devreme fața de termenul anunțat inițial. In luna ianuarie a fiecarui an, ca urmare a inceputului de an bugetar, Poșta Romana primește cu o intarziere de cateva zile sumele de bani…

- Legea nr. 373/2022 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice intra in vigoare azi, 25 decembrie. De azi pensionarea soliștilor de balet și a dansatorilor se va face in aceleași condiții ca și in cazul balerinilor și acrobaților. Varsta standard de pensionare reusa…

- In luna decembrie pensile vor ajunge mai devreme la beneficiari, decat intr-o luna obișnuita, mai ales ca vin sarbatorile și vor fi mai multe zile libere. Marius Budai, ministrul Muncii, susține ca exista discuții in acest sens cu Poșta Romana, astfel incit livrarea pensiilor sa aiba loc cel tarziu…