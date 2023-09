Zilele lui Nicu Marcu la șefia ASF sunt numarate. Premierul Marcel Ciolacu a dat de ințeles ca are un inlocuitor pentru acesta. Unul dintre artizanii actualului Pachet Fiscal, pentru care guvernul Ciolacu și-a asumat raspunderea in fața Parlamentului, Liviu Voinea, ar putea fi numit de catre PSD in fruntea Autoritații de Supraveghere Financiara, in locul lui Nicu Marcu, al carui mandat va expira in luna noiembrie. Informația a fost confirmata pentru Libertatea chiar de președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu. „Eu il vad foarte competent pe Liviu Voinea sa ocupe poziția de președinte al Autoritații…