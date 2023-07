Stiri pe aceeasi tema

- CAnd te decizi sa ajungi intr-un loc la care ai visat mult timp, primul lucru pe care-l faci este un selfie. Dar ce te faci cand in poza aceea pe care o dorești unica mai apare și ceva neașteptat.

- Liviu Teodorescu este un tatic implinit și fericit! Pe data de 3 iulie, artistul și-a ținut pentru prima data fetița in brațe. Noaptea trecuta a fost prima pe care micuța Ecaterina și-a petrecut-o doar cu parinții sai, acasa. In urma cu puțin timp, Liviu Teodorescu a spus daca a fost ușor sau greu ca…

- Momente prețioase pentru Liviu Teodorescu! Cantarețul și soția lui, Iulia, au devenit parinți pentru prima data pe data de 3 iulie, iar cei doi radiaza de fericire de cand s-a nascut fetița lor, Ecaterina. Paparazzii SpyNews.ro au tot pe urmele lui Liviu Teodorescu și l-au surprins in "rolul" de tatic…

- Liviu Teodorescu radiaza de fericire, dupa ce a devenit tata pentru prima data. Artistul a postat prima imagine cu fetița lui pe contul lui personal de Instagram și a transmis un mesaj emoționant. Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, au ales un nume special pentru fiica lor, iar pe micuța o cheama…

- Adriana Simionescu a devenit mama pe 10 iunie, iar de cateva zile, a ajuns acasa, impreuna cu fiica sa. De curand, proaspata mamica a postat o imagine emoționanta cu micuța Noa Zenayda și viitorul sau soț, dar și un scurt mesaj prin care le marturisește fanilor cat de fericita este de cand a aparut…

- Liviu Teodorescu traieșe momente unice alaturi de soția lui. Cei doi indragostiți mai au foarte puțin pana vor deveni parinți și, totodata, pana iși vor strange micuța in brațe. Artistul de la noi are grija ca toate detaliile sa fie puse la punct, avand in vedere ca mai sunt doar cateva saptamani pana…

- Anca Țurcașiu mereu a șocat prin frumusețea ei rapitoare, insa imaginea de colecție cu aceasta de la 17 ani, te lasa fara respirație. Iar cum artista are fani din cei mai rafinați, aceștia nu au putut rata niciun detaliu. Anca Țurcașiu, la fel de frumoasa ca la 17 ani La 53 de ani, Anca Țurcașiu […]…

- Margherita de la Clejani a postat o imagine de colecție alaturi de Johnny Depp. Vedeta a mers la concertul celebrului actor. Fara doar și poate, starul de la Hollywood este apropiat de familia tinerei.