Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD , Marcel Ciolacu , a postat pe Facebook un mesaj in care atrage atenția asupra situației economiei romanești. „Comisia Europeana a spus azi cat se poate de clar ca economia Romaniei se va prabuși in acest an. Scadere economica de 6% și deficit bugetar de 9,2% din PIB! Indiferent…

- Consiliul IMM a solicitat președintelui Klaus Iohannis, la intalnirea de marți, alocarea a 1 miliard de euro pentru IMM, fara a fi uitate companiile nebancabile, in condițiile in care doar 2 intreprinderi mici și mijlocii sunt bancabile in prezent, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții mediului de…

- In intervalul ianuarie-martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 257.4 milioane de euro. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri este in scadere cu 2.9%, pe fondul vanzarilor moderate de echipamente, scadere mai pronuntata in luna martie, in contextul…

- In intervalul ianuarie-martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 257.4 milioane de euro. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri este in scadere cu 2.9%, pe fondul vanzarilor moderate de echipamente, scadere mai pronuntata in luna martie, in contextul…

- In intervalul ianuarie-martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 257.4 milioane de euro. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cifra de afaceri este in scadere cu 2.9%, pe fondul vanzarilor moderate de echipamente,...

- Potrivit ministrului Fondurilor Europene cele 4 variante analizate in Guvern și discutate cu experții Comisiei Europene pentru acordarea de fonduri europene in vederea relansarii economice sunt urmatoarele: 1. Un grant pentru microintreprinderi care sa fie acordat in functie de valoarea activelor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a dezvaluit vineri, la Digi24, care sunt cele 4 variante analizate in Guvern și discutate cu experții Comisiei Europene pentru acordarea de fonduri europene in vederea relansarii economice:1. Un grant pentru microintreprinderi care sa fie acordat…

- Voucherele de vacanta au insemnat, anul trecut, doar 20% din cifra de afaceri a antreprenorilor din turism si nu au avut un impact semnificativ asupra preturilor, astfel ca trebuie demontat mitul ca aceste tichete au tinut turismul romanesc, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru…