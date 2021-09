Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dan Negru ii sunt acestuia alaturi intr-un moment extrem de trist. Celebrul prezentator de televiziune trece prin clipe grele. Vedeta este in doliu. Ce prieten drag a plecat de pe aceasta lume? Dan Negru, in doliu: prezentatorul a dat vestea Dan Negru a pierdut un prieten bun care l-a insoțit…

- Nicolae Dolanescu, fratele regretatului artist Ion Dolanescu, s-a stins din viața, iar anunțul trist a fost facut chiar de Ionuț Dolanescu, pe contul lui de socializare. Acesta și-a exprimat regretul pentru pierderea unchiului sau, cel alaturi de care tatal lui a urcat de mai multe ori pe scena.…

- Doliu in familia Dolanescu! Nicolae Dolanescu, fratele marelui artist Ion Dolanescu, s-a stins din viata. Vestea trista a fost data duminca, 29 august, chiar de Ionut Dolanescu, care si-a luat „Adio!” pe pagina sa de Facebook de la unchiul sau.

- Fostul fotbalist brazilian Pele a transmis, duminica, un mesaj dupa decesul fostului atacant Gerd Muller, despre care spune ca a fost liderul care dus fotbalul german la nivelul urmator. "Astazi este o zi trista pentru cei care iubesc sportul. Cand o stea atat de stralucitoare ca Gerd te paraseste,…

- Florin Piersic este indurerat! Actorul trece prin momente foarte grele dupa ce și-a pierdut un prieten foarte drag, un om ce i-a fost aproape in cele mai grele momente ale vieții sale și nu a uitat sa il sprijine in momentul in care mama lui s-a stins din viața. Acesta a decis sa transmita un […] The…

- Toata lumea a ramas fara cuvinte ieri la aflare veștii ca Florin Condurațeanu s-a stins din viața. Celebrul jurnalist este plans amarnic de o țara intreaga și colegii lui ii vor duce lipsa foarte tare, astfel ca mulți dintre aceștia au adus cate un omagiu pentru fostul coleg. In aceasta situație s-a…

- Colegii si prietenii aduc un ultim omagiu celui ce a fost sef mecanic Nicolae Paduraru."Pios omagiu din partea fostilor colegi, si prieteni, pentru cel ce a fost un profesionist de exceptie si a trecut la cele besnice", se arata in mesajul acestora de condoleante."O inima mare a incetat sa mai bata,…

- DOLIU in media din Romania. Jurnalistul Florin Condurațeanu a MURIT, in urma unui stop cardio-respirator Jurnalistul Florin Condurateanu s-a stins din viata. Acesta a suferit un soc cardio respirator in cursul acestei zile. Doliu urias in Romania. Cunoscutul jurnalist si om de televiziune, Florin Condurateanu,…