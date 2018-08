Liviu Pop a numit-o „soroșistă” pe Ecaterina Andronescu „E ridicol cum doamna Andronescu avertizeaza asupra unui asa-zis dezastru pentru tara si partid tocmai in ziua in care Eurostat a anuntat public ca Romania are cea mai mare crestere economica trimestriala ( +1,4% crestere PIB trim 2 vs trim 1 2018) din Europa”, spune Liviu Pop intr-o postare pe Facebook, potrivit News.ro. El mai sustine ca e absurd ca senatoarea PSD solicita inlocuirea guvernului care a adus, printre altele, o crestere de 14% a salariului mediu brut si care a infiintat aproape 90.000 de locuri de munca. „E de asemenea absurd ca solicita inlocuirea unui guvern care a adus o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

