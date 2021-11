Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București (CAB) a dezbatut luni, 1 noiembrie, cererea fostului lider PSD Liviu Dragnea, de stramutare a dosarului in care este judecat pentru trafic de influenta privind prezența la ceremonia de inaugurare a fostului presedinte SUA Donald Trump, a informat Agerpres . Conform site-ului…

- Instanta a amanat pronuntarea pentru 4 noiembrie. Solicitarea vine dupa ce 5 magistrati de la Tribunalul Bucuresti, unde a fost inregistrat dosarul, au refuzat pe rand sa solutioneze dosarul lui Dragnea și au facut cereri de abtinere.Pe de alta parte, avocatii fostului lider PSD au deschis un alt proces,…

- Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut luni o cerere in care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea solicita mutarea la o instanta din provincie a dosarului in care este judecat pentru trafic de influenta in legatura cu prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump, transmite Agerpres.…

- Curtea de Apel București a avut termen in procesul in care se judeca apelul formulat de Dumitru Dragomir, fost șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Ioan Bendei, fost administrator RCS-RDS, și alte persoane impotriva condamnarilor dispuse in prima instanța, in ianuarie 2019, de Tribunalul București.…

- Gheorghe Stefan, zis ‘Pinalti’, fost primar al municipiului Piatra Neamt si patron al clubului de fotbal Ceahlaul, a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 9 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalarea banilor intr-un dosar privind fraudarea…

- Curtea de Apel București a avut marți, 5 octombrie, termen in procesul in care se judeca apelul formulat de Dumitru Dragomir, fost șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Ioan Bendei, fost administrator RCS-RDS, și alte persoane impotriva condamnarilor dispuse in prima instanța, in ianuarie 2019, de…

- Mai multe ONG-uri și asociații organizeaza marți, 10 august, un protest fața de tergiversarea dosarului care ancheteaza capii Jandarmeriei, acuzați de reprimarea violenta a mitingului Diasporei desafașurat acum trei ani. Evenimentul, organizat in Piața Victoriei, a primit autorizare pentru patru ore…